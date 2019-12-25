Нарколог сомневается в эффективности петербургских вытрезвителей

Депутаты предложили вернуть вытрезвители в город.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 10 февраля, предложили вернуть вытрезвители в город, на которые будут уходить средства в том числе из госбюджета. Однако наркологу Игорю Лазареву идея показалась сомнительной, поскольку не видит в этой необходимости смысла.

"Опьянение в большинстве случаев - признак серьезного заболевания, алкогольной зависимости. Привезли в этот "хостел" человека пьяного, у него через три-четыре часа начинается абстинентный синдром", - заявил Лазарев "Невским новостям".

Лазарев отмечает, что алкоголизм - серьезное заболевание, которое требует времени, профессиональную медицинскую помощь и денежные средства. Нарколог не понимает, кто будет брать ответственность за жизни людей.

Нарколог сомневается, что в вытрезвителях будут работать профессиональные врачи-наркологи. Также эксперту неизвестно, будет ли у учреждения лицензия на оказание медпомощи в области психиатрии и наркологии.

"Если бы все было просто и можно было изолировать человека, чтобы он полежал в комнате и все было хорошо - не было бы наркологии", - отметил специалист.

Ранее мы писали, что нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм.

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