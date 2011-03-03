Специалист НИИ Джанелидзе рассказал о беспокойных пациентах стационара

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщил, что руководство стационара выступает "за" создание вытрезвителей.

В среду, 3 февраля, председатель комитета по законодательству парламента Петербурга Денис Четырбок и руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин в интервью "АиФ-Петербург" высказались о возвращении системы вытрезвителей в Петербурге.

Так, по словам специалиста Лодягина, в 2019 году в НИИ доставили 1400 беспокойных пациентов.

У некоторых сознание было нарушено вплоть до комы. Мы "за" создание вытрезвителей, это поможет разгрузить здравоохранение заявил врач.

Отметим, что вытрезвители закрыли в 2011 году из-за реформы МВД, после чего основная часть нагрузки упала на скорую помощь. Бригады прямо с улиц стали привозить алкоголиков в больницы. Иногда врачам приходилось самостоятельно усмирять буйных. Ежегодно от алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тыс. человек. Из них до 10 тысяч – зимой от переохлаждения и травм. Этого можно было бы избежать, если бы нетрезвых горожан оперативно доставляли в теплое помещение.

По словам Дениса Четырбока, рабочая группа уже приступила к формированию основных параметров системы вытрезвителей.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга поддержал инициативу о возрождении вытрезвителей.

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