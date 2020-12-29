ЗакС Петербурга поддержал инициативу о возрождении вытрезвителей

Депутат Денис Четырбок рекомендовал принять проект закона в первом чтении.

В пятницу, 15 января, прошло заседание комитета по законодательствy, на котором чиновники рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон "об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге". Инициатива предлагает возродить вытрезвители.

Депутат Денис Четырбок порекомендовал принять законопроект в первом чтении. По его мнению вопрос возобновления работы вытрезвителей стоит остро: в прошлом году от алкогольного опьянения погибло 50 тысяч человек. Также выросло число случаев бытового насилия.

В конце заседания член комитета единогласно проголосовали за принятие проекта и создание рабочей группы.

Ранее мы писали, что в Петербурге в праздники выросло количество пациентов с алкогольными психозами.

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