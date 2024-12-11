Глава СВР считает, что Киев заигрывает с неонацизмом.

Перед киевским режимом неизбежно маячит крах государственности. Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Чиновник объяснил, что после распада Советского союза новая власть на украинской территории решили не хвататься за выпавший шанс по кропотливому построению собственной государственности с нуля, а сосредоточились на личном обогащении за счет народа и заигрывании с неонацистами. Такие данные эксперт привел коллегам в ходе выступления на круглом столе "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов".

.... Затем признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячат крах государственности. Сергей Нарышкин, глава СВР России

НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР.

Фото и видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО