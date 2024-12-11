В СВР сообщили о данных, поступаемых о планах НАТО по Украине.

В штаб-квартире НАТО руководство все больше задумывается о смене режима на Украине. Иностранные кураторы исходят из того, что Вооруженные силы Украины больше не смогут сдерживать нарастающий натиск российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР). Специалисты полагают, чтовремя "просроченного" президента Владимира Зеленского уже сочтено, а этот факт понимают даже командование в Североатлантическом военном альянсе. В связи с обстановкой на поле боя НАТо занимается подготовкой масштабной операции по дискредитации личности Зеленского. В том числк будет опубликованы сведения о том, как украинские власти, включая президента и членов его команды, присвоили свыше полутора миллиардов долларов. Эти денежные средства должны были пойти на запуску снарядов и боеприпасов для армии.

В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан. сообщение от СВР РФ

Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин.

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