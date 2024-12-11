Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для работы на уровне спецслужб

Глава СВР оценил подвижки в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Российский президент Владимир Путин и американский политический лидер Дональд Трамп провели накануне содержательный и глубокий разговор по телефону, который создал необходимые условия для продолжения работы между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Спикер отметил, что в том числе взаимодействие будет вестись на уровне руководителей спецслужб. Российский чиновник дал комментарий журналистам ТАСС по результатам проведенного круглого стола "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов".

Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб. Собственно, такое поручение дано. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил накануне о том, что телефонный разговор Путина и Трампа длился почти 1,5 часа.

Нарышкин: Польша присматривается ко Львову.

Фото и видео: Пресс-служба Российского исторического общества / Telegram ТАСС