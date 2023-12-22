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Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ

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Глава СВР назвал причины, по которым разведкам РФ и США важно контактировать.

Диалог между российской Службой внешней разведки России и американским Центральным разведывательным управлением  может предотвратить опасные события в таких условиях, когда международная обстановка подходит к опасной черте. Соответствующей информацией поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Чиновник призвал иностранных коллег подойти к более справедливому и безопасному, полицентрическому мироустройству. Сейчас же эксперт фиксирует определенные "тектонические сдвиги" в отношениях.

Диалог между двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав всегда полезен.

Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: разведка, свр, сергей нарышкин, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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