Нардеп Украины: Россия может ударить по зданию Верховной Рады

Тарас Батенко сообщил новость в эфире местного телеканала.

Украинские журналисты рассказали о том, что местных парламентариев из Верховной рады предупредили о том, что в ближайшие дни существует вероятность того, что российские военнослужащие совершат ракетную атаку по зданию законодательного органа страны. Соответствующей информацией в эфире местного ток-шоу "Говорит великий Львов" сделал нардеп Тарас Батенко.

"Нас информируют об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Посмотрим, произойдет это или нет. Но мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки для украинского населения. На это должны реагировать Украина и кроме нее международное сообщество. Тарас Батенко, нардеп

П текущий момент сообщается, что планировавшееся на 22 ноября пленарное заседание Верховной Рады отменено, а ближайшее мероприятие в парламенте состоится только в декабре. Информацию о том, что их предупредили о потенциальной угрозе, журналистам из издания "Страна.ua" сообщили сами политики из различных фракций.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, "Говорить великий Львів"