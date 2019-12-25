Школьник 7 лет будет находиться в воспитательной колонии.

Напавший с топором на школу под Саратовом подросток получил реальный срок. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону. Решение о семилетнем заключении в воспитательной колонии вынес Вольский районный суд области.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 15-летнего жителя города Вольска сообщение СК России по Саратовской области

Подростка признали виновным по статье за покушении на убийство двух и более человек, совершенным общеопасным способом с особой жестокостью. Потерпевшая сторона также получит компенсацию в размере одного миллиона рублей. Слушание дела проводилось в закрытом режиме.

Напомним, что 28 мая 2019 года мальчик бросил в учебное помещение бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре. После этого несовершеннолетний юноша ударил 12-летнюю девочку топором по голове. Преступник попытался сбежать, но был пойман. Вину в содеянном он не признал. В общей сложности из-за действий подростка пострадали 21 человек. Девочка получила тяжкий вред здоровью.

В Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца.