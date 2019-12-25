В Саратове десятки родственников умершего устроили дебош в больнице, требуя отдать тело

Умершему родственнику была проведена срочная операция, но спасти его не удалось.

В Саратове родственники умершего пациента устроили дебош в больнице.

ТАСС сообщает, что поздним вечером 30 июля десятки родственников скончавшегося пациента ворвались в больницу с требованием немедленно выдать им тело. Мужчина незадолго до этого попал в критическом состоянии в больницу и был незамедлительно прооперирован. Но, к сожалению, спасти его не смогли.

Сотрудники медучреждения вызвали полицию, которые смогли утихомирить людей. Во время инцидента никто не пострадал.

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