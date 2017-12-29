В Петербурге осудили банду грабителей за разбойное нападение на больницу

Налетчики избили главрача и персонал медучреждения.

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор в отношении трех мужчин, которые 29 марта 2019 года совершили разбойное нападение на городскую больницу №40 в Курортном районе. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Перед судом предстали Сергей Грудецкий, которого следствие считает организатором преступления, а также братья Алексей и Валерий Симбиревы.

По версии следствия, Грудецкий узнал о крупной сумме денег, хранящейся в служебном кабинете начальника отдела эксплуатации медицинской техники 40-й больницы, и вместе с братьями Симбиревыми решил похитить их.

Утром 29 марта фигуранты дела приехали к зданию больницы в Сестрорецке. Грудецкий остался в машине, а Симбиревы в медицинских масках проникли в медучреждение, зашли в нужный кабинет и избили находившихся там начальника отдела и еще одного сотрудника. Во время побоев использовался ортопедический костыль. Избитых мужчин связали хомутами и потребовали выдать деньги.

В это время в кабинет вошел главврач больницы, его также избили кулаками, ногами, деревянной ножкой от мебели и металлическим бочонком. Мужчине угрожали ножом. Медик получил ушиб головного мозга, ссадины, гематомы и раны головы, открытый перелом правой кисти.

Под давление начальник отдела указал на местонахождение сейфа и ключа от него. Уловом бандитов стали 350 тысяч рублей, 2500 евро, а также принадлежавшие пациенту 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро. Забрав деньги, злоумышленники скрылись с места преступления.

Суд признал всех троих виновными. Алексея Симбирева приговорили к восьми годам в колонии строгого режима, Валерия Симбирева — к 12 годам колонии особого режима. Организатор налета Сергей Грудецкий сядет на 13 лет в колонию особого режима.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации