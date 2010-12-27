В Петербурге на 8,5 лет осудили организатора покушения на вора в законе

Кроме того, мужчину обвинили в незаконном обороте оружия.

Московский суд Петербурга вынес приговор в отношении Илгама Гаджиева. Мужчину обвинили в организации покушения на вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальных кругах под прозвищем Альберт Рыжий. Кроме того, ему вынесли обвинение по статье "Незаконный оборот оружия". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В 2014 году Гаджиев по указанию до сих пор неустановленного заказчика вступил в сговор с двумя жителями Набережных Челнов Алексеем Шпарутой и Русланом Корягиным и договорился с ними об убийстве Гейдарова.

В марте 2014 года Гаджиев передал Корягину автомат Калашникова и два пистолета с боеприпасами, а Шпаруте — 550 тысяч рублей. На эти деньги Шпарута купил автомобиль, парик и арендовал квартиру.

17 марта 2014 года Корягин и Шпарута подъехали к дому Гейдарова и стали ждать его, чтобы совершить убийство. Однако преступного умыслу не суждено было сбыться. Мужчин задержали на месте.

Суд признал всех трех фигурантов дела виновными. Гаджиев получил 8,5 лет в колонии строгого режима, Корягин и Шпарута — 5,5 и 6 лет соответственно.

По данным СМИ, Альберт Рыжий поддерживал тесные отношения с Асланом Усояном, известным под прозвищем "Дед Хасан". Последнего убили 17 января 2013 года в Москве.

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Фото: Piter.TV