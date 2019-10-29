Нападение боснийских фанатов в Зенице на украинцев попало на видео

Разнять конфликтующих пришлось полицейским.

Канал TV N1 Sarajevo опубликовал видео нападения боснийских фанатов на болельщиков сборной Украины. Поводом для драки стал перевернутый российский флаг.

Потасовка произошла на трибуне перед игрой. Украинцы вывесили на трибуне вверх ногами триколор России. По одной из версий, боснийцы сочли, что это флаг Сербии, а значит — провокация.

Матч в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 прошел 16-го ноября. Украина обыграла соперников со счетом 2:0.

Ранее стало известно о том, что сборная Аргентины по футболу вышла на ЧМ-2022.

Видео: Twitter / @N1infoSA