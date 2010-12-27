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Нападающий "СКА" назван лучшим игроком недели в КХЛ
Сегодня, 18:25
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Rybka123

Нападающий "СКА" назван лучшим игроком недели в КХЛ

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В первом раунде плей-офф петербургский "СКА" сыграет против "Спартака".

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появился список лучших игроков турнира минувшей недели. В список попали двое игроков СКА.

Это голкипер Сочи Константин Барулин, который смог отстоять два поединка  на "ноль". Лучшим защитником КХЛ признали игрока "Амура" Михал Йордан, набравший два очка (гол и пас".

Лучшим нападающим признали игрока "СКА" Александра Барабанова, он забил за последние три игры три шайбы и отдал результативный пас. Лучшим новичком прошедшей недели стал игрок "Йокерита" Кристиан Весалайнен.

Напомним, что 25 февраля стартует плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф петербургский "СКА" сыграет против "Спартака".

Ранее на Piter.TV:  Форвард "Зенита" Азмун назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Фото: ska.ru

Теги: александр барабанов, кхл, ска
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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