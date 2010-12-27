Нападающий "СКА" назван лучшим игроком недели в КХЛ

В первом раунде плей-офф петербургский "СКА" сыграет против "Спартака".

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появился список лучших игроков турнира минувшей недели. В список попали двое игроков СКА.

Это голкипер Сочи Константин Барулин, который смог отстоять два поединка на "ноль". Лучшим защитником КХЛ признали игрока "Амура" Михал Йордан, набравший два очка (гол и пас".

Лучшим нападающим признали игрока "СКА" Александра Барабанова, он забил за последние три игры три шайбы и отдал результативный пас. Лучшим новичком прошедшей недели стал игрок "Йокерита" Кристиан Весалайнен.

Напомним, что 25 февраля стартует плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф петербургский "СКА" сыграет против "Спартака".

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Фото: ska.ru