Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин рассказал о тренировках во время карантина

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал, чем он занимается в период паузы в чемпионате.

Не сказать, что мы совсем уж закрылись дома. Здесь разрешены небольшие прогулки, в том числе на пляже. На нашем острове всех проверили на коронавирус, в нашем доме тоже. Поскольку у всех, к счастью, результаты тестов были отрицательные, у нас открыли бассейн. Спортзалы пока закрыты. Поэтому тренируюсь на балконе. Сложно, потому что выбор упражнений невелик. Занимаюсь по видеосвязи со своим тренером по физподготовке. Хорошо, что на балконе стоит беговая дорожка, много времени провожу на ней.

Евгений Малкин, нападающий "Питтсбург Пингвинз"