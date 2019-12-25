Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин рассказал о тренировках во время карантина

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал, чем он занимается в период паузы в чемпионате.
Не сказать, что мы совсем уж закрылись дома. Здесь разрешены небольшие прогулки, в том числе на пляже. На нашем острове всех проверили на коронавирус, в нашем доме тоже. Поскольку у всех, к счастью, результаты тестов были отрицательные, у нас открыли бассейн. Спортзалы пока закрыты. Поэтому тренируюсь на балконе. Сложно, потому что выбор упражнений невелик. Занимаюсь по видеосвязи со своим тренером по физподготовке. Хорошо, что на балконе стоит беговая дорожка, много времени провожу на ней.
Евгений Малкин, нападающий "Питтсбург Пингвинз"
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 55 матчей и набрал 74 очка. На момент паузы "Питтсбург Пингвинз" занимают пятое место в Восточной конференции.
Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.
Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мыслями о завершении карьеры.
Фото: NHL.com
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