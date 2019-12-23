Ученые выяснили, что эфирные масла заживляют раны

Их компоненты помогают уменьшить воспаления.

Сотрудники университета Индианы в США выяснили, что эфирные масла, которые в основном используются в ароматерапии, могут заживлять раны и уменьшать воспаления. Результаты работы опубликованы в научном издании PLOS ONE.

Речь идет об одном компоненте, который входит в состав эфирных масел. Это химическое соединение известно ученым под названием бета-карофиллен. Его можно найти в масле лаванды, розмарина, иланг-иланга и других растительных источников.

Исследователи извлекли это вещество из растений, а после обработали им поверхностные раны лабораторных мышей. В результате было установлено, что бета-карофиллен повышает рост новых клеток и привлекает их к области раны. У мышей, которым обработали раны, наблюдалось ускоренное заживление. Кроме того, ученые заметили, что такая обработка уменьшает количество шрамов.

Не смотря на то, что бета-карофиллен обладает противовоспалительными свойствами, наносить его прямо на рану не стоит. Ученые отметили, что перед использованием очищали вещество от примесей.

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