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Налоговая заблокировала российский счёт Google

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Говорят о технической ошибке

Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на решение службы. Представители американского поисковика назвали это технической ошибкой.

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счету ООО "Гугл", который является "дочкой" оригинального Google.

Причины приостановки операций по счёту пока неизвестны. При этом в отношении российского ООО "Гугл" исполнительных производства на общую сумму 4,1 тысячи рублей.

Ранее в ФНС посчитали сколько потеряет бюджет, если отменить НДФЛ для бедных.

Теги: гугл, налоговая, приставы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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