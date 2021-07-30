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Между Петербургом и Краснодаром начали ходить автобусы
Сегодня, 10:08
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Между Петербургом и Краснодаром начали ходить автобусы

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Автобусы отправляются с петербургского автовокзала еженедельно по субботам в 7:00. Прибытие в Краснодар – в воскресенье в 11:25.

Между Петербургом и Краснодаром наладили автобусное сообщение. До столицы Кубани можно будет доехать на комфортабельных автобусах, следующих по маршруту № 6499 "Санкт-Петербург – Симферополь". Об этом рассказали в Комитета по транспорту.

Автобусы отправляются с петербургского автовокзала еженедельно по субботам в 7:00. Прибытие в Краснодар – в воскресенье в 11:25. Стоимость билета для взрослого – 4 550 рублей, для ребёнка – 2 275 рублей.

Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

Ранее в Ломоносове и Петергофе автобусные маршруты подстроили под расписание электричек.

Фото: pxhere

Теги: краснодар
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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