Терапия может быть основана на экзосомах, полученных из Vδ2-T-клеток.

Найдено лечение против опухолей, вызванных вирусом Эпштейна – Барра. Представители медицинского факультета LKS Университета Гонконга в публикации для Science Translational Medicine заявили, что экзосомы, полученные из Vδ2-T-клеток (Vδ2-T-Exos) способны эффективно контролировать развитие опухолей в организме человека. Они индуцируют анти-Т-клеточные антибиотики, что создает опухолевый иммунитет.

Открытия Vδ2-T-Exos позволяют развивать новый подход к терапии опухолей, ассоциированным с вирусом Эпштейна-Барра (EBV). ВЭБ инфицирует около 95% населения. В более 200 тысячах случаев ежегодно у пациентов возникает рак. Около 2% смертей происходит из-за злокачественных образований, связанных с ВЭБ.

ВЭБ-ассоциированные новообразования включают лимфому Беркитта, лимфому Ходжкина, карциному носоглотки, опухоли желудка и посттрансплантационные лимфопролиферативные заболевания и прочее.

Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты.

Фото: Pixabay.com