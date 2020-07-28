Эксперты нашли обломки борта, разбившегося год назад.

Найденные в ходе поиска пропавшего Ан-2 из Бурятии обломки принадлежат другому самолету. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр. По данным экспертов, найденные обломки принадлежат другому борту, который потерпел крушение год назад.

Напомним, что утром 28 июля представители компании Феникс" заявили, что в Усольском районе Иркутской области найден Ан-2, пропавший более недели назад.

Самолет обнаружили, но тот, что пропал год назад, старый борт. Нашли, думали, что этот, но оказалось, что это старый борт, уже год лежит. Год назад вся операция прошла, причем самолет этой же авиакомпании источник ТАСС

Специалист добавил, что по уточненной информации обломки находились на территории Бурятии, а не Иркутской области, как сообщалось ранее. Напомним, что спасатели продолжают искать воздушное судно, которое перестало выходить на связь 19 июля. Экипаж вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Его маршрут неизвестен.

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