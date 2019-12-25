Следов вертолета пока что не обнаружено.

В Бурятии в поисках Ан-2 обследовали около тысячи квадратных километров. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер. Чиновник объяснил, что на поиски пропавшего вертолета направлены группы на двух самолетах и вертолете. Операция ведется в условиях горной местности.

Напомним, что в региональном МЧС рассказали, что на связь не вышел экипаж вертолета Ан-2 от авиакомпании "Феникс". На его борту находилось шесть человек (включая двух членов экипажа и четверых пассажиров). Связь с бортом потеряна в 20:21 вечера по московскому времени 19 июля. Воздушное судно взлетело в населенном пункте Кырен, но точный маршрут Ан-2 неизвестен. Полет выполнялся без уведомления органов управления движением, что считается нарушением. По предварительным сведениям, вертолет успел облететь Тункинский и Окинский районы Бурятии.

Новостей нет. Собираются на второй вылет. Пока ничего не обнаружили… Примерно обследована площадь 56 на 18 километров Виктор Дрегер, представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра

Напомним, что ранее на поиски Ан-2 выдвинулись три борта: Ми-8 от "Ангары", самолет Ан-26 от "ИрАэро" и самолет Ан-2 от "Феникса".

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