Американцы показали как вертолет работает в разных погодных условиях.

США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk. В Twitter начал распространяться ролик, опубликованный американским CCDC Aviation & Missile Center. На кадрах разработчики продемонстрировали функционирование автономной системы наведения и контроля полета боевого вертолета.

В подписи к посту отмечается, что система изготовлена в рамках проекта Degraded Visual Environment Mitigation. Она помогает воздушному судну выполнять миссии в любых погодных условиях. В демонстрационном ролике показана реальная ситуация, которая происходит за окном борта.

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