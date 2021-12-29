На границе с Украиной заметили американский вертолет с позывным EVAC01

UH-60 Black Hawk пролетел над Польшей.

На государственной границе с Украиной иностранные журналисты заметили американский вертолет с позывным EVAC01. В Twitter-аккаунте представителя телеканала CNBC Брэда Ховарда упоминается, что воздушный борт ВВС США UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") вылетел со взлетно-посадочной полосы, расположенной на территории Польши, около границы с Киевом. В доказательство своих слов корреспондент прикрепил к посту соответствующий ролик.

По словам американца, указанный вертолет"возможно", приземлился в Польше недалеко от украинской границы. Опубликованное видео было записано с камеры Польской пограничной службы, установленной около населенного пункта Корчова. На ролике видно вертолет, который остановился на автомобильной трассе. После этого борт поднялся в небо. Экипаж якобы отправился по направлению к Жешува.

Напомним, что в начале февраля 2022 года Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных вооруженных сил. Военные уже прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американцы размещаются на юго-востоке Польши недалеко от государственной границы с Украиной.

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Фото и видео: Twitter / Brad Howard

