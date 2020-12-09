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Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

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Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что девочка, найденная в овраге Саратовской области, пережила клиническую смерть.

Об инциденте стало известно в четверг, 23 декабря. Известно, что 43-летнняя жительница села Прокудино решила наказать своих детей за непослушание. Пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына мать захотела придушить, а после вынести их на улицу и оставить в овраге рядом с домом.

Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала.

Татьяна Загородняя, уполномоченный по правам ребенка в регионе

Ранее мы сообщили, что пассажир внедорожника умер в больнице после ДТП на трассе "Кола".

Видео: Telegram / КП показывает

Теги: девочка, клиническая смерть, мать душила детей, саратовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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