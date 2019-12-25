В Саратовской области мать душила детей перед тем, как выбросить их на мороз

В Саратовской области задержана женщина, которая пыталась задушить собственных детей, а затем выбросила их на мороз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следствия, накануне утром 43-летняя жительница села Прокудино рассердилась на своих детей – пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына – за непослушание и начала их душить. Когда они перестали подавать признаки жизни, женщина вынесла несовершеннолетних на улицу и оставила их в овраге вблизи дома, а затем скрылась.
Сотрудники органа полиции, осуществлявшие поиск женщины, обнаружили ее на территории города Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК.
из сообщения пресс-службы СУ СКР по Саратовской области
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мальчика, девочка оказалась жива. Ее доставили в лечебное учреждение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью, и покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенного с особой жестокостью.
Ранее в ванной в Сестрорецке нашли труп семиклассницы с ожогами.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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