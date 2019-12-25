В Саратовской области мать душила детей перед тем, как выбросить их на мороз

Сын подозреваемой погиб, дочь находится в больнице.

В Саратовской области задержана женщина, которая пыталась задушить собственных детей, а затем выбросила их на мороз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, накануне утром 43-летняя жительница села Прокудино рассердилась на своих детей – пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына – за непослушание и начала их душить. Когда они перестали подавать признаки жизни, женщина вынесла несовершеннолетних на улицу и оставила их в овраге вблизи дома, а затем скрылась.

Сотрудники органа полиции, осуществлявшие поиск женщины, обнаружили ее на территории города Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. из сообщения пресс-службы СУ СКР по Саратовской области

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мальчика, девочка оказалась жива. Ее доставили в лечебное учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью, и покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенного с особой жестокостью.

Ранее в ванной в Сестрорецке нашли труп семиклассницы с ожогами.

Фото: СУ СКР по Саратовской области