В палеолите древние люди могли контролировать огонь при изготовлении инструментов и оружия.

Найдены древнейшие свидетельства изготовления орудий с помощью огня. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Human Behavior. Работу провели израильские ученые из Института Вейцмана, которые изучили находки из пещеры Касем, возраст которых оценивается в 300 тысяч лет (средний и верхний палеолит). Оказалось, что древние люди подвергали их предварительной закалке при контролируемой температуре. Ранее данных об обработке орудий огнем в данный период не было.

Работа проведена при помощи спектроскопии и машинного обучения. Оказалось, что для клинков лезвий древние люди использовали оптимальную температуру обжига. После нее камень раскалывался на острые пластины. Это говорит о том, что в палеолите было не только известно о необходимости огня при изготовлении инструментов, но и о контроле температуры для достижения лучшего результата.

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