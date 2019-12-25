Блогер объяснила, как проверить ширину джинсов в талии без примерки.

Найден способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. Об этом сообщил британский портал The Sun со ссылкой на пользовательницу приложения TikTok Билли Ньюленд. Блогер раскрыла способ подобрать идеальный размер джинсов любого бренда.

На кадрах девушка показывает, что внутрь пояса джинсов следует запустить руку. Если между предплечьем и изделием остается зазор, значит, эти брюки для вас слишком большие. Если предплечье не поместилось, значит, джинсы вам будут маленькие. В идеальном варианте длина пояса должна соответствовать длине руки.

Подходящую. длину джинсов можно определить, если взять штанины с разных концов и растянуть в разные стороны. Если при этом рука не будет сгибаться, то брюки будут идеально сидеть по длине.

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