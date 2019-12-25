Определено авторство 12 человек, которые оставляли записи в Араде.

Надписи на черепках рассказали о грамотности офицеров древней Иудеи. Об этом сообщили ученые из Тель-Авивского университета в публикации для PLOS One. Исследователи пришли к выводу, что найденные в крепости времен Иудейского царства надписи относятся к 12 разным авторам. Как минимум трое из них были в постоянном гарнизоне.

Ученые использовали алгоритм компьютерного зрения, чтобы проверить гипотезу о том, что корпус офицеров древнего государства эпохи Первого храма обладал высоким уровнем грамотности ( в период с XI до VI века до нашей эры). Напомним, что предположительно, именно тогда была создана книга Второзакония и корпус исторического Ветхого Завета.

В 1960-е годы исследователи провели раскопки в Араде. Там ученые обнаружили более ста черепков с надписями. Большинство из них сделаны за короткий период времени. Несколько лет назад исследователи пытались установить число авторов, тогда удалось определить только шестерых человек.

В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата.