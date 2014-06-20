Над Минском ночью сбили беспилотник

При падении дрона никто не пострадал.

Над Минском в ночь на 29 июля сбили неопознанный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

По данным ведомства, беспилотник упал в районе дома по улице Матусевича. При падении дрона никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль. Принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.

Ранее Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь