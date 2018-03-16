Над Ираком вблизи границы с Сирией разбился вертолет ВМС США "Черный ястреб"

Телекомпания CNN сообщила о рухнувшем вертолете "Черный ястреб" вблизи с границей Сирии на западе Ирака.
Американский многоцелевой вертолет типа НН-60, который еще называют "Черный ястреб" рухнул вблизи сириско-иракской границы. Сообщается, что на борту вертолета было 7 военных США. "Черный ястреб" упал в районе Аль-Каим. Информация о погибших и причинах катастрофы на данный момент не сообщается.
Накануне вблизи Флориды разбился военный палубный истребитель ВМС США, оба члена экипажа погибли. Piter.TV сообщал подробности трагедии.
Видео: CNN
Фото: свободные источники