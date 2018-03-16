Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 10:48
0
MShaffter
381
Код вставки плеера

Над Ираком вблизи границы с Сирией разбился вертолет ВМС США "Черный ястреб"

0
 
 

Сегодня появилась информация, что на западе Ирака, недалеко от границы с Сирией, разбился военный вертолет. На борту было несколько военных. По предварительным данным в зарубежных СМИ погибло 7 человек.

Телекомпания CNN сообщила о рухнувшем вертолете "Черный ястреб" вблизи с границей Сирии на западе Ирака.

Американский многоцелевой вертолет типа НН-60, который еще называют "Черный ястреб" рухнул вблизи сириско-иракской границы. Сообщается, что на борту вертолета было 7 военных США. "Черный ястреб" упал в районе Аль-Каим. Информация о погибших и причинах катастрофы на данный момент не сообщается.

Накануне вблизи Флориды разбился военный палубный истребитель ВМС США, оба члена экипажа погибли. Piter.TV сообщал подробности трагедии.

Видео: CNN

Фото: свободные источники

Теги: армия и оружие , в мире , вмс сша , военный вертолет , разбился вертолет сша , сша
Категории: Лента новостей Происшествия Новости Сирии Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5