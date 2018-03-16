Над Ираком вблизи границы с Сирией разбился вертолет ВМС США "Черный ястреб"

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Сегодня появилась информация, что на западе Ирака, недалеко от границы с Сирией, разбился военный вертолет. На борту было несколько военных. По предварительным данным в зарубежных СМИ погибло 7 человек.