В США разбился военный истребитель, оба пилота погибли

Ранее было объявлено, что экипаж успел катапультироваться.

В среду днем (по местному времени) у берегов Флориды рухнул военный истребитель с двумя членами экипажа.

Катастрофа произошла к югу от Штата Флорида в районе Бока Чика Ки. Самолет ВМС США F/A-18 (палубный истребитель) по неизвестным на данный момент причинам рухнул в воду. Ранее сообщалось, что пилоты успели катапультироваться. Вертолеты незамедлительно выдвинулись к месту крушения, но сейчас стало известно, что оба пилота погибли.

Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

Видео: YouTube/U.S World News