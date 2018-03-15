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В США разбился военный истребитель, оба пилота погибли

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Ранее было объявлено, что экипаж успел катапультироваться.

В среду днем (по местному времени) у берегов Флориды рухнул военный истребитель с двумя членами экипажа.

Катастрофа произошла к югу от Штата Флорида в районе Бока Чика Ки. Самолет ВМС США F/A-18 (палубный истребитель) по неизвестным на данный момент причинам рухнул в воду. Ранее сообщалось, что пилоты успели катапультироваться. Вертолеты незамедлительно выдвинулись к месту крушения, но сейчас стало известно, что оба пилота погибли.

Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

Видео: YouTube/U.S World News

Теги: авиакатастрофа , в мире , вмс сша , разбился военный самолет , рухнул самолет
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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