Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

Атмосферные явления вызваны сильными дождями.

Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала 9News. По данным СМИ, все опасные природные явления синоптики насчитали во время грозы между облаками, а также между облаками и земной поверхностью.

Напомним, что в некоторых регионах Австралии прошли сильнейшие за последние 20 лет ливни. Затопленными оказались дороги, из берегов вышли реки. Власти страны призывают автомобилистов не пересекать подтопленные участки на машинах. Известно, что грозовой фронт растянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до штата Квинсленд, расположенного на юго-востоке.

Первые континенты на Земле появились на 700 лет раньше, чем считалось.

Фото и видео: www.9news.com.au