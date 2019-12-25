Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма

Журналисты показали в новостях карту страны без полуострова.

Национальный совет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма. Об этом сообщили представители пресс-службы местного регулятора по вопросам телерадиовещания. Специалисты займутся внеплановой проверкой телекомпании после завершения пандемии коронавируса. Данное решение принято на совещании 21 мая.

Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым сообщение Нацсовета Украины

Эксперты объяснили, что журналисты в новостном выпуске показали территориальную карту Украины, на которой нет полуострова Крым. Телеканал взял образец карты с интернет-страницы энергетической европейской биржи Nord Pool Spot.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, когда большинство жителей региона проголосовали за присоединение к России и выходе из состава Украины.

Зеленский рассказал, что поднимал вопрос Крыма в переговорах с Путиным.