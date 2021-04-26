Начальника УМВД по Омску подозревают в получении взятки

Следствие считает, что он занимался покровительством бизнесмена.

Следователи подозревают начальника УМВД по Омску в получении взятки в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно данным ведомства, глава УМВД получил от некого бизнесмена 3,5 миллиона рублей за покровительство.

На видео показано задержание полицейского. В кармане его куртки были обнаружены тысячные и пятитысячные купюры. Задержанный заявил, что не знает о сумме. По его словам, эти деньги ему вернул друг в качестве долга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере".

Подозреваемых суд арестовал на два месяца.

Ранее мы сообщали, что мигрант-нелегал пытался дать взятку полицейскому, но не вышло.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации