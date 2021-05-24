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Начальник сахалинской колонии попался на взятке

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Он пообещал изменить режим содержания одному из заключенных.

В Сахалинской области первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица УФСИН о получении взятки. Об этом сообщает  пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, в получении взятки подозревается сотрудник исправительного учреждения. Сообщается, что он в мае получил через посредника денежные средства в размере 200 тысяч рублей за изменение режима содержания одному из заключенных.

В настоящее время по делу собирают доказательства, решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

Ранее глава ФСИН рассказал о состоянии здоровья Навального.

Видео: УФСБ России по Сахалинской области

Теги: взятка, сахалин, следственный комитет
Категории: Новости России, Лента новостей,

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