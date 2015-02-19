Плашкоут столкнулся с китайским судном в порту на Сахалине

В результате инцидента люди не пострадали.

Плашкоут столкнулся с китайским судном на Сахалине. Об этом рассказали региональные экстренные службы. По данным специалистов, инцидент зафиксирован в грузовом терминале морского порта в Бошняково. Из-за несчастного случая в акваторию вылился мазут. О произошедшем проинформированы оперативные силы Центра управления в кризисных ситуациях.

Произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР), при этом один из топливных танков судна получил пробоину, в море вытек мазут. пресс-релиз ГУ МЧС

В настоящее время экипажи "Хэйгшенг Хармони" и буксира "Прибой" выставили боновые заграждения. Пятно нефтепродуктов обработано сорбентом для того, чтобы оно не распространилось дальше по воде. Специалисты смогли устранить на китайском судне течь. У обоих судов отсутствует крен, они находятся на плаву. На ликвидацию аварии направлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники от филиала "Морспасслужбы".

Власти Петербурга намерены переориентировать Нефтяной терминал.

Видео: Telegram / Mash