Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

АО "Петербургский нефтяной терминал" переориентируют на перевалку светлых нефтепродуктов. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление "О заключении соглашения о застройке земельного участка по адресу: Кировский район, муниципальное образование муниципальный округ Автово, Элеваторная площадка, участок 139 для строительства склада" подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Постановление предусматривает застройку участка АО "Петербургский нефтяной терминал" для переориентации терминала на перевалку светлых нефтепродуктов – более экологически безопасных по сравнению с темными нефтепродуктами. Пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали, что в порту "Санкт-Петербург" создадут комплекс для хранения нефтепродуктов за 5 млрд рублей.

Фото: oilterminal.ru