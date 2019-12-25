Глава ФСИН рассказал о состоянии здоровья Навального

По его словам, Навальный полностью восстановился после голодовки.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что состояние здоровья Алексея Навального после голодовки восстановилось. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, оппозиционер стал нормально питаться, его вес составляет 82 килограмма. Также Калашников подчеркнул, Навальный имеет возможность периодически общаться с членами его семьи.

Директор ФСИН отметил, что какие-либо специальные взыскания к осужденному оппозиционеру не применяются.

И нет в этом цели его как-то унизить, осложнить ему жизнь. Он на общих условиях. Александр Калашников, директор ФСИН

Напомним, в конце марта Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что объявляет голодовку до тех пор, пока к нему не пустят приглашенного врача. 23 апреля оппозиционер прекратил голодовку, так как его обследовали гражданские медики, а также он получил рекомендации от собственных лечащих врачей.

Ранее суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального из-за предполагаемого отравления.

Фото: Instagram/navalny