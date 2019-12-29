Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"

Лента должна выйти в российский прокат 11 июня 2021 года.

Режиссер Колин Треворроу заявил на своей странице в Twitter о начале съемок фильма "Мир Юрского периода: Власть".

Напомним, вторая часть закончилась освобождением динозавров. Судя по названию, в новом фильме они отвоюют Землю у человека. Подробности сюжета пока неизвестны. Назван лишь актерский состав картины. В этот раз кроме персонажей Криса Прэтта и Брайс Даллас на экране появятся герои из классической первой части "Парка Юрского периода", которых сыграют Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн. Также в съемках заняты Джейк Джонсон, Омар Си, ДеВанда Уайз, Дичен Лакмэн и другие.

Сценарий для нового фильма написали Эмили Кармайкл и Колином Треворроу. Сюжет основан на истории Колина Треворроу и Дерека Коннолли. Продюсируют картину Треворроу и Стивен Спилбергвместе совместно с Фрэнком Маршаллом и Патриком Краули.

Выход ленты в российский прокат ожидается не раньше 11 июня 2021 года. В российской версии фильм наверняка будет называться "Мир Юрского периода 3".

Ранее мы писали, что новый фильм о Бонде станет кульминацией всей "бондианы".

Фото: Википедия