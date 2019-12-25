Нацгвардия снова ищет подрядчика для строительства военного городка своего института в Петербурге

В рамках первой закупки эту задачу решить не удалось.

"Первый центр заказчика-застройщика нацгвардии РФ" разместил закупку. Ее цель - определить компанию, которая построит комплекс зданий военного городка для Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии.

Ранее, в июле, Piter.tv сообщало об аналогичной закупке. Как следует из ее документации, ни одна компания не изъявила желание реализовать этот проект.

В новой закупке цели нацгвардии остаются прежними. 1-й и 2-й этапы строительства городка намечено провести до конца 2022 года. Появится он улице летчика Пилюкова, это соответствует почтовому адресу самого института.

На эти этапы проекта выделено почти 668 миллионов рублей, их предоставляет бюджет России из средств гособоронзаказа.

Во время первого этапа работ намечено, в частности, построить две модульные вышки для часовых, сетчатые ограждения, гаражные стоянки, пункт контроля доступа и, конечно, учебные классы.

Заявки для участия в электронном аукционе новой закупки гвардейцы принимают до 26 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, окружное управления маттехсанбжения МВД решило подписать контракт с УАЗом на поставку 210 автомобилей.

Фото: spvi.ru