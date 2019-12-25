Санкт-Петербургский институт нацгвардии планирует строительство военного городка

На проект выделено 668 млн руб. Завершить его намечено в 2022 году.

Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии планирует строительство комплекса зданий военного городка. Закупку в рамках которой предполагается определить исполнителя проекта, разместил "Первый центр заказчика-застройщика нацгвардии РФ".

На первый и второй этапы проекта выделено почти 668 миллионов рублей, которые предоставляет бюджет России из средств гособоронзаказа. Сроки работ, как следует из документации, 2020-2022 годы.

Расположится городок на улице летчика Пилюкова, что соответствует почтовому адресу самого института.

Во время первого этапа работ намечено, в частности, построить две модульные вышки для часовых, сетчатые ограждения, гаражные стоянки, пункт контроля доступа и, конечно, учебные классы.

Заявки для участия в аукционе для определения исполнителя работ военные принимают до 3 августа.

Как сообщало Delovoe.tv, новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" должны построить к декабрю.

Фото: spvi.ru