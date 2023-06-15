Набиуллина отметила изменение конфигурации мировой экономики

Глава ЦБ РФ рассказала о фрагментации системы.

Следствием трансформации мировой экономической системы будет вычет из глобального роста и замедление технологического прогресса. Такое мнение высказала в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что меняется конфигурация системы. В частности, речь идет о фрагментации.

Это будет иметь последствия и для внутренней политики, не только для внешней. Мы видим, что уже много стран активно применяют промышленную политику для того, чтобы проводить либо импортозамещение, либо вернуть производство в свою страну. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

Фото и видео: ПМЭФ-2023