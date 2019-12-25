На юге США число жертв от морозов и снегопадов выросло до 34. Об этом сообщают американские СМИ.
Самое большое количество летальных случаев было зафиксировано в Техасе. Там из-за сильных изменений погоды скончалось 20 человек.
Некоторые погибли в авариях на обледенелых дорогах, некоторые умерли от холода.
цитата из материала The New York Times
Отмечается, что многие люди разводили огонь, чтобы согреться, и умирали от ожогов.
Среди погибших много бездомных, которые не смогли найти укрытия от холода.
Ранее Кардашьян и Уэст заявили, что разводятся после семи лет брака.
Фото: pixabay.com
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