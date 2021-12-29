Пострадавшими считаются несколько десятков человек.

На юге Мюнхена при столкновении поездов погиб человек. Пострадавшими считаются еще порядка 40 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы. В настоящее время известно, что проблема зафиксирована с городскими электричками проекта S-Bahn вечером 14 февраля на маршруте Мюнхен - Бихль.

На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие. заявление полиции в Twitter

Немецкая радиостранция Bayerischer Rundfunk уточнила, в результате столкновения железнодорожных составов есть раненые и травмированные. Столкновение электричек зафиксировано примерно в 16:40 по местному времени (18:40 по времени Москвы). Причина аварии на данный момент устанавливается.

На Фучика трамваи встали в обе стороны из-за ДТП.

Фото и видео: Youtube/network-pictures