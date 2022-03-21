На месте крушения начался пожар. Туда выехали спасатели. Информации о погибших пока нет.

На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737. По предварительным данным, разбился самолет авиакомпании China Eastern. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Об инциденте стало известно в понедельник, 21 марта. Самолет выполнял рейс Куньмина – Гуанчжоу. На борту находились 133 пассажира. Boeing упал в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте крушения начался пожар. Туда выехали спасатели. Информации о погибших пока нет.

Ранее мы сообщили, что бывший советник Трампа раскрыл правду об Украине.

Видео: Twitter/saptak__mondal