В результате ДТП пострадавших нет.

На востоке Москвы произошло ДТП с участием электробуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел утром 23 июня на Лухмановской улице. По предварительной информации, водитель автобуса следовал в парк и врезался в столб на конечной остаановке. Пассажиров в салоне в момент аварии не было. В результате ДТП пострадавших нет. Движение в районе Лухмановской улицы идет без затруднений.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии полицейскими задержан восьмиклассник одной из школ Сарапула, подозреваемый в угоне двух автомобилей.

Видео: Telegram / Осторожно, Москва