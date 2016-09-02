Эксперт: "Япония не может претендовать на компенсацию согласно декларации 1956 года"

На слушаниях в парламенте глава японского МИДа Таро Коно заявил, что при заключении мирного договора с Россией, обязательно будет поднят вопрос военных компенсации.

При заключении мирного договора между Японией и Россией возникнет вопрос, связанный с военными компенсациями, считает глава японского МИДа Таро Коно. Однако, как отметил в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков, Москва обязательно напомнит Токио, что вернуться к этому вопросу невозможно. Согласно декларации 1956 года тема компенсаций была урегулирована.

На слушаниях в парламенте глава японского МИДа Таро Коно заявил, что при заключении мирного договора с Россией, обязательно будет поднят вопрос военных компенсации. При этом Коно не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь.

Вероятно, японская сторона считает, что Вторая мировая война закончилась 15 августа, когда они приняли Потсдамскую декларацию и японский император записал обращение к подданным. Мы же исходим из того, что окончанием войны стало 2 сентября, когда Япония подписала акт о капитуляции. В своей трактовке Токио называет оккупацией потерю Курильских островов и южной части острова Сахалин, а также находит незаконным интернирование японских военнопленных, в том числе гражданских лиц. Скорее всего, они рассчитывают получить за это какие-то компенсации. Виктор Кузьминков

Эксперт делает акцент на том, что в 1956 году Москва и Токио подписали декларацию, где были решены все вопросы послевоенного регулирования. В том числе, в шестой статье говорится о том, что обе стороны отказываются от взаимных претензий. Поэтому вопрос компенсаций можно считать закрытым.

Вновь вернуться к этому вопросу невозможно, по декларации 1956 года все проблемы были урегулированы. Единственное, на что могут претендовать в Японии – это круг вопросов, которые тогда урегулировать не удалось. Виктор Кузьминков

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Фото: пресс-служба Кремля