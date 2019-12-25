О целях введения этого пропуска ничего неизвестно.

На въезде в Белоруссию стали выдавать "микропропуска". Об этом сообщает издание TUT.BY. Оно ссылается на российского журналиста, который приехал в республику накануне.

Микропропуск выдают въезжающим в Белоруссию россиянам. Перед его получением приходится стоять в очереди на границе на протяжении двух-трёх часов. Пограничники рассказывали, что данный документ будут проверять в дальнейшем, однако никаких проверок не было.

О целях введения этого пропуска ничего неизвестно. Пограничные службы России и Белоруссию информацию никак не прокомментировали.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками".

Фото: TUT.BY