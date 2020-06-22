На вечеринке в Северной Каролине произошла массовая расправа

В больнице оказались семь раненых и пятеро сбитых.

На вечеринке в США произошла массовая расправа. Об этом сообщил журналисты из Associated Press. Во время массового мероприятия городе Шарлотта (штат Северная Каролина) два человека погибли, еще семь пострадали. Позже полиция заявила о пятерых сбитых автомобилем. Они пытались сбежать от преследователей. Заместитель начальника правоохранительных органов города Джонни Дженнингса, неизвестные преступники напали на людей на улице Биттис Форд.

На данный момент известно, что группа злоумышленников в ночь на 22 июня открыла огонь по толпе, устроившей импровизированную вечеринку. Полиция разбирается в причинах произошедшего. Устанавливаются личности жертв и предполагаемых стрелков.

В жилом доме в Москве произошла стрельба. Погибли четыре человека.

Видео: Youtube/CBS 17