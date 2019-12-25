Перестрелка произошла по адресу Приорова, дом 38.

В жилом доме в Москве произошла стрельба. Погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

По её словам, ранее из квартиры в доме слышались выстрелы. Погибли двое взрослых и двое детей. Следователи, работающие на месте трагедии, предполагают, что стрелявший покончил с собой после убийства.

Перестрелка произошла по адресу Приорова, дом 38.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Назрани задержали несколько человек после смертельной перестрелки.